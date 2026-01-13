La cartera del Banco Agrícola cerró en RD$ 56,769 millones, un 87 % más los RD$ 30,608 millones al cierre del 2020. La totalidad de los desembolsos del banco en los últimos cinco años totalizaron RD$ 157,510 millones, para un promedio anual de RD$ 31,502 millones.

Así lo aseguró el administrador del Banco Agrícola, Fernando Duran, al ofrecer detalles de los desembolsos a productores.

Explicó que esto es un 56 % más que lo RD$ 19,300 millones desembolsados en promedio en los cinco años previos a la presente administración.

En 2024, la entidad financiera desembolsó préstamos por RD$ 27,133 millones “no RD$ 688,000 millones como se señala una publicación de esas que buscan desinformar”, manifestó Duran.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más