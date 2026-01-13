El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, juramentó este martes a Luis Valdez Veras como el nuevo vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, quien se suma a la filial del grupo bancario y de servicios financieros.

Aguilera expresó su satisfacción de poner al frente de la entidad Valdez, a quien, dijo, entrega el reto de superar los logros alcanzados por Seguros Reservas.

“Lo hemos hecho bien y lo vamos a seguir haciendo mejor con la gestión de Luis, probado en el sector público”, destacó el ejecutivo bancario.

Asimismo, Luis Valdez, al asumir la dirección de Seguros Reservas, agradeció el respaldo y confianza en esta tarea, y manifestó su compromiso con el cumplimiento de las expectativas, llevando a cabo un trabajo eficiente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Nosotros lo que sabemos hacer es lo mismo que ustedes, trabajar”, dijo Valdez luego de juramentarse en una ceremonia en la sede principal de la empresa, en presencia de ejecutivos de Banreservas, de Seguros Reservas y del anterior vicepresidente Nelson Arroyo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más