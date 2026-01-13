El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, juramentó este martes a Luis Valdez Veras como el nuevo vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, quien se suma a la filial del grupo bancario y de servicios financieros.
Aguilera expresó su satisfacción de poner al frente de la entidad Valdez, a quien, dijo, entrega el reto de superar los logros alcanzados por Seguros Reservas.
“Lo hemos hecho bien y lo vamos a seguir haciendo mejor con la gestión de Luis, probado en el sector público”, destacó el ejecutivo bancario.
Asimismo, Luis Valdez, al asumir la dirección de Seguros Reservas, agradeció el respaldo y confianza en esta tarea, y manifestó su compromiso con el cumplimiento de las expectativas, llevando a cabo un trabajo eficiente.
“Nosotros lo que sabemos hacer es lo mismo que ustedes, trabajar”, dijo Valdez luego de juramentarse en una ceremonia en la sede principal de la empresa, en presencia de ejecutivos de Banreservas, de Seguros Reservas y del anterior vicepresidente Nelson Arroyo.
