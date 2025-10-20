Jean Luis Rodríguez destaca potencial de República Dominicana para la inversión portuaria

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, destacó el gran potencial que ofrece la República Dominicana para la inversión extranjera en el sector portuario, tanto en infraestructura turística como en logística, durante su participación en la Semana Dominicana en Canadá, SemDom 2025.

Rodríguez explicó que el país está implementando un plan ambicioso de modernización y expansión portuaria, que busca fortalecer la conectividad terrestre, aumentar la capacidad operativa y consolidar a la República Dominicana como un hub logístico de clase mundial en el Caribe. “ y digo ambicioso porque involucra no solamente construir nuevas infraestructuras, sino también mejorar y seguir logrando que sigamos creciendo en los puertos de sistema portuario nacional que tenemos en el país” apuntó Rodríguez.

El funcionario citó como ejemplo el Puerto de Manzanillo, en el norte del país, donde se ejecuta una inversión de 100 millones de dólares, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto contempla la construcción de un nuevo muelle, mejoras en la conectividad terrestre y una profunda modernización tecnológica.

Asimismo, Rodríguez resaltó la alianza estratégica entre el sector público y privado en los puertos de Haina International Terminal y Caucedo, que actualmente manejan más de 2.5 millones de TEUs al año, posicionando a la República Dominicana como líder regional en eficiencia y transparencia portuaria.

“Números que son significativos en cualquier parte del mundo, pero sobre todo que dejan claro que lo hacemos con eficiencia y con transparencia en un país como el nuestro en vías de desarrollo”, agregó

El titular de Apordom anunció además compromisos de inversión privada a futuro, entre ellos 750 millones de dólares en el puerto de Caucedo —350 millones destinados a su adecuación— y 110 millones en Haina, lo que representa un total de más de mil millones de dólares en nuevas inversiones portuarias.

Rodríguez subrayó que estos esfuerzos se complementan con iniciativas públicas en otros puertos, como Barahona y Puerto Plata, con el objetivo de diversificar la oferta portuaria nacional y continuar fortaleciendo el comercio marítimo y el turismo de cruceros.

“Existe una visión clara de desarrollo extraordinario para el sistema portuario dominicano, con inversiones que impulsan la competitividad, la seguridad y el crecimiento sostenible del país”, afirmó Rodríguez.

Semana Dominicana Canadá 2025

Jean Luis Rodríguez habló en estos términos al participar como orador en el panel “Logística, comercio e inversiones en el contexto bilateral”, en el marco de las actividades de la Semana Dominicana en Canadá 2025.

La semana Dominicana en Canadá es una iniciativa que promueve el intercambio comercial, cultural y de inversión entre ambos países y se realizó en las ciudades de Ottawa y Toronto del 14 al 16 de octubre.

