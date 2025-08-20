El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, fue recibido por Yoshimasa Hayashi, jefe de la Secretaría de Gabinete de Japón, con quien sostuvo una reunión que se reafirmaron los lazos diplomáticos y de cooperación, se abordaron temas vinculados a la seguridad regional y se resaltó la importancia del Año de la Amistad SICA–Japón como plataforma de acercamiento entre ambas regiones.

“Nos informó que Japón se comprometió con aportar 10 millones de dólares para la fuerza multinacional en Haití, para contribuir enfrentando la crisis de seguridad que vive el país vecino”, destacó Paliza.

Además, el funcionario sostuvo un encuentro con la Japan Business Federation, la principal federación empresarial de Japón, donde presentó a República Dominicana como un socio confiable y en constante crecimiento.

Durante la reunión se destacaron oportunidades de inversión en los sectores de aviación, transporte, infraestructura y minería, con interés en los hallazgos de tierras raras en territorio dominicano, considerados estratégicos para la industria tecnológica global.

“El mensaje que hemos traído a Japón es claro: República Dominicana es hoy un país que ofrece estabilidad, seguridad jurídica y un clima de negocios favorable. Queremos que los empresarios japoneses nos vean como un aliado estratégico en el Caribe y América Latina”, afirmó el funcionario.

Durante la reunión, el ministro estuvo acompañado por Roberto Ángel Salcedo, ministro del Cultura; Hugo Rivera, viceministro Asuntos Económicos y Cooperación International del Ministerio de Relaciones Exteriores; y Edward Pérez, embajador dominicano en Japón.

El encuentro también fue propicio para agradecer el apoyo de Japón a la participación de República Dominicana en la Expo 2025 Osaka, evento que constituye una vitrina global para la proyección del país en áreas de inversión, cultura y turismo.

