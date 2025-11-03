Ito Bisonó destaca el impulso industrial en San Juan de la Maguana

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor – Ito – Bisonó, afirmó que San Juan de la Maguana avanza con paso firme como territorio industrial en expansión, gracias al desarrollo de nuevas infraestructuras productivas y a la confianza del sector privado en el clima de inversión del país.

El ministro ofreció estas declaraciones durante el acto de inauguración de dos nuevas naves industriales que albergarán operaciones de la empresa La Aurora, y la entrega del remozamiento del Parque de Zona Franca de San Juan de la Maguana, proyecto ejecutado por Proindustria, entidad adscrita al MICM.

La actividad fue encabezada por el presidente Luis Abinader, junto a autoridades locales, representantes empresariales y comunitarios.

Bisonó destacó que estas obras, con una inversión aproximada de 123 millones de pesos, fortalecen el tejido productivo del sur y amplían las oportunidades de empleo y desarrollo para la población sanjuanera.

El titular del MICM explicó que, al sumar las inversiones anteriores, el parque registra más de 325 millones de pesos destinados a nuevas naves, infraestructura vial y espacios administrativos modernos, consolidándose como un polo de crecimiento para el suroeste.

Actualmente, el parque industrial de Proindustria en San Juan alberga tres importantes empresas: Tabacalera El Artista, Tabacos del Sur y La Aurora, esta última con más de 103 años de historia en la industria tabacalera, símbolo del liderazgo dominicano.

Bisonó resaltó el rol estratégico del sector tabacalero, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, “con exportaciones que en el año 2020 eran de 900 millones de dólares y en el 2025 superarán los 1,300 millones de dólares.”

Agregó que “en el año 2020, se registraban menos de 100 mil tareas de tierra sembradas de tabaco y hoy estamos sobre las 150 mil tareas, destacándose la nueva siembra en el municipio de Las Matas de Farfán, en esta provincia de San Juan de la Maguana”.

