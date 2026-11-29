La República Dominicana se encuentra en la ruta para alcanzar el grado de inversión, debido a sus indicadores de estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y atractivo para la inversión extranjera directa (IED), consideraron representantes de importantes firmas internacionales de banca de inversión durante una visita al Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El planteamiento fue expuesto por Fernando Losada, director gerente y jefe de Investigación de Mercados Emergentes de la firma estadounidense Oppenheimer Investment Management, quien sostuvo un encuentro con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, para conocer el desempeño de la economía dominicana y sus perspectivas.

Durante la reunión, Valdez Albizu ofreció una panorámica sobre las condiciones macroeconómicas del país y destacó que, pese a un entorno internacional más desafiante, la economía dominicana mantiene sólidos fundamentos, un sistema financiero robusto y estabilidad social y política, además de una demostrada capacidad para enfrentar choques externos.

El gobernador informó que, de mantenerse el dinamismo del sector externo, el país generaría al cierre de 2026 alrededor de US$50,700 millones en divisas.

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De acuerdo con sus estimaciones, las remesas alcanzarían unos US$12,600 millones; las exportaciones totales superarían los US$17,200 millones; los ingresos por turismo rondarían los US$12,200 millones, mientras que los flujos de inversión extranjera directa se situarían en aproximadamente US$5,300 millones.

Crecimiento económico y estabilidad cambiaria

Valdez Albizu también resaltó el comportamiento de la actividad económica durante 2026, que registró un crecimiento interanual de 5.4 % en octubre y acumuló una expansión de 4.7 % durante los primeros diez meses del año.

En ese sentido, proyectó que el impulso de la inversión y la resiliencia del sector externo contribuirían a que la economía dominicana cierre el año con un crecimiento cercano al 4.5 %, una de las tasas más elevadas de América Latina.

En cuanto al comportamiento del peso dominicano, indicó que la moneda registró una apreciación acumulada de aproximadamente 4 % al cierre de octubre de 2026.

Asimismo, señaló que las reservas internacionales alcanzaron unos US$15,200 millones al cierre de septiembre, equivalentes al 10.5 % del producto interno bruto (PIB) y a aproximadamente cinco meses de importaciones, niveles que superan las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por su parte, Fernando Losada afirmó que República Dominicana se ha convertido en un destino atractivo para los inversionistas internacionales, debido a las condiciones de seguridad jurídica, rentabilidad y estabilidad política que ofrece.

El ejecutivo destacó que el país se distingue por mantener una relativa continuidad institucional ante los cambios de Gobierno, un elemento que, según explicó, es valorado positivamente por los mercados internacionales.

Durante el encuentro también se resaltó que los inversionistas mantienen una percepción favorable sobre el desempeño macroeconómico dominicano y consideran que el país avanza hacia la obtención del grado de inversión, especialmente si concreta las reformas estructurales contempladas en los planes de mediano plazo del Gobierno.

Losada estuvo acompañado de una delegación de inversionistas y representantes de importantes entidades financieras internacionales, entre ellas Morgan Stanley-Eaton Vance, Franklin Templeton y Squarepoint Ops Investors.

El grupo sostuvo una reunión con el equipo técnico del Banco Central, durante la cual recibió explicaciones sobre la evolución reciente de la economía dominicana, sus principales indicadores y las perspectivas para los próximos meses.

En el encuentro participaron, por parte del Banco Central, la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres y el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés.

También estuvieron presentes Joel González, subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos; Brenda Villanueva, subgerente Internacional; Elina Rosario, directora de Cuentas Nacionales, y Carlos Delgado, director de Regulación y Estabilidad Financiera.

La delegación internacional estuvo integrada, además, por Elizabeth Champion, de Morgan Stanley-Eaton Vance; Sterling Horne, de Franklin Templeton; Nathan Fabius, de Squarepoint Ops Investors, y Catalina Busch, de Oppenheimer.

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