Ejecutivos de la cervecera Anheuser-Busch InBev informaron que instalarán en el país para la elaboración de la cerveza Corona.

Esta importante inversión extranjera es la evidencia de la confianza de inversionistas en la seguridad jurídica y salud económica del país, gracias a las políticas del Gobierno y al refuerzo de la institucionalidad durante los últimos años.

El presidente Luis Abinader recibió y felicitó a Jean Jereissati, director ejecutivo de Zona Middle Américas AB Inbev;  Fabián Suárez, presidente de CND y Luis Álvarez y Jochi Pérez, ejecutivos de Anheuser-Busch InBev por la decisión y resaltó la connotación de esta inversión para el crecimiento de la economía local y la generación de empleos.

"Logros como estos se deben a la confianza de los inversionistas en el Gobierno dominicano, por el ambiente de estabilidad económica, jurídica y social" aseguró el mandatario.

La producción de la cerveza Corona es un logro significativo para el país y un ejemplo de la capacidad de la nación para atraer inversiones de alta calidad. La empresa Anheuser-Busch InBev es una de las mayores cerveceras del mundo y su presencia en el país es un voto de confianza en la economía dominicana, agregó el comunicado.

