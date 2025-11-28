Esta importante inversión extranjera es la evidencia de la confianza de inversionistas en la seguridad jurídica y salud económica del país, gracias a las políticas del Gobierno y al refuerzo de la institucionalidad durante los últimos años.

El presidente Luis Abinader recibió y felicitó a Jean Jereissati, director ejecutivo de Zona Middle Américas AB Inbev; Fabián Suárez, presidente de CND y Luis Álvarez y Jochi Pérez, ejecutivos de Anheuser-Busch InBev por la decisión y resaltó la connotación de esta inversión para el crecimiento de la economía local y la generación de empleos.

"Logros como estos se deben a la confianza de los inversionistas en el Gobierno dominicano, por el ambiente de estabilidad económica, jurídica y social" aseguró el mandatario.

La producción de la cerveza Corona es un logro significativo para el país y un ejemplo de la capacidad de la nación para atraer inversiones de alta calidad. La empresa Anheuser-Busch InBev es una de las mayores cerveceras del mundo y su presencia en el país es un voto de confianza en la economía dominicana, agregó el comunicado.