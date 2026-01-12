El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) se ubicó en 49.1 en diciembre de 2025, disminuyendo con respecto al valor del mes anterior (59.4) y cayendo por debajo del umbral de 50. Este comportamiento se debió, fundamentalmente, a la baja en las variables “ventas” y “producción”.

Es importante comprender que el IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior, en cambio, resultados menores indican una menor actividad en relación al mes anterior.

Este índice está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En diciembre, cuatro de las cinco variables mostraron tendencia a la baja con relación al mes de noviembre. “Volumen de ventas” pasó 63.54 a 48.30; “volumen de producción” pasó de 65.07 a 47.90; “empleo” descendió de 51.85 a 48.04; “inventario de materias primas” pasó de 58.33 a 52.94. En cambio, la variable “plazo entrega suplidores” se incrementó al pasar de 46.30 a 52.94.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional de noviembre 2024 a noviembre 2025.

1 de 1 |

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más