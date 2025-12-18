Con el objetivo de abrir más puertas laborales para la juventud dominicana, ManpowerGroup República Dominicana y la Universidad Domínico Americano (UNICDA) firmaron un acuerdo estratégico que conecta la academia con el mercado laboral y fortalece la formación profesional de los jóvenes.

El convenio fue suscrito por Natalia Vásquez Guzmán, directora de país de ManpowerGroup, y Ramón Antonio Sosa Alcántara, rector y director ejecutivo de UNICDA, durante un acto celebrado en Santo Domingo.

Vásquez Guzmán destacó que la alianza forma parte de la misión global de la organización de conectar talento con oportunidades de manera transparente y basada en datos.

“Estamos construyendo un puente directo entre la academia y el mercado laboral, con el propósito de que más jóvenes accedan a empleos de calidad”, afirmó.

Por su parte, el rector Sosa Alcántara consideró que este acuerdo representa un avance importante para la comunidad académica. “A través de esta colaboración nuestros estudiantes tendrán acceso a experiencias prácticas, información relevante sobre el mercado y oportunidades reales de inserción laboral”, indicó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Acciones contempladas

El convenio establece una agenda conjunta que incluye:

* Acceso a estudios y análisis del mercado laboral, que permitirán a UNICDA fortalecer la pertinencia de su oferta académica.

* Publicación prioritaria de vacantes y oportunidades laborales dirigidas a estudiantes y egresados.

* Conferencias y programas formativos impartidos por especialistas de ManpowerGroup en áreas como empleabilidad, liderazgo y transformación digital.

* Campañas de reclutamiento focalizadas en jóvenes formados en la institución.

Compromiso institucional

Ambas entidades reafirmaron durante la firma su compromiso con la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el desarrollo de entornos académicos y laborales que fortalezcan las capacidades de los jóvenes dominicanos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más