La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un acuerdo que consolida su cooperación para promover un desarrollo industrial más sostenible, inclusivo y resiliente en el país.

El documento establece un marco de colaboración orientado a impulsar iniciativas conjuntas que fortalezcan el rol del sector privado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en la producción y el consumo responsables, la economía circular, la innovación y la resiliencia ante riesgos.

“Desde la AIRD reafirmamos nuestro compromiso con un desarrollo industrial sostenible. Este acuerdo fortalecerá nuestras capacidades para seguir promoviendo la innovación, la competitividad y la adopción de modelos de producción responsables que beneficien tanto al sector como a la sociedad en su conjunto”, explicó el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache.

En tanto, la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, destacó la importancia de esta alianza para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo.

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“El sector industrial es un actor clave para acelerar las transformaciones que el país necesita. Esta alianza con la AIRD nos permite acompañar al sector privado para seguir incorporando prácticas sostenibles que generen valor económico, social y ambiental, alineadas con las prioridades nacionales y el plan Meta 2036”.

El memorando de entendimiento da continuidad a una relación de cooperación iniciada en 2019 y renovada en años posteriores, consolidando una agenda común que incluye el fortalecimiento de capacidades empresariales, la generación de conocimiento, la promoción de la igualdad de género en el sector industrial y el impulso de alianzas estratégicas.

Asimismo, contempla el desarrollo de espacios de diálogo y acciones conjuntas para fomentar la inversión sostenible, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas que contribuyan a acelerar el cumplimiento de las prioridades nacionales.

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