Hacienda y Economía celebra 182 años en medio de un proceso de transformación institucional

El Ministerio de Hacienda y Economía conmemora este 14 de noviembre su 182 aniversario, en medio de un proceso de integración institucional iniciado en 2025 y de cambios en la valoración internacional de la economía dominicana.

Durante un acto conmemorativo, el ministro Magín Díaz destacó el trabajo de los colaboradores de la institución y afirmó que el país ha mantenido su resiliencia económica pese a la incertidumbre internacional.

«Gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores cumplimos 182 años transformando las finanzas públicas», expresó el funcionario.

Díaz señaló que República Dominicana continúa posicionándose como destino para la inversión extranjera y citó entre los indicadores favorables la reciente decisión de Fitch Ratings de elevar la calificación soberana del país de BB- a BB, con perspectiva estable.

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Fitch mejora calificación soberana dominicana

El ministro atribuyó la mejora crediticia a las perspectivas de crecimiento económico, la resiliencia de las cuentas fiscales y externas y las medidas tributarias aprobadas en un contexto internacional complejo.

«Somos el único país de América Latina al que se le ha mejorado la calificación de riesgo en este año. Este es un logro muy importante, y no es de una sola persona, sino de todo un equipo», manifestó.

Asimismo, destacó la valoración del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el desempeño de la economía dominicana durante 2026, así como el crecimiento acumulado de 4.5 % entre enero y septiembre.

El funcionario también mencionó la aprobación del Plan Anticrisis como parte de la respuesta del Gobierno ante las dificultades del entorno internacional.

Fusión institucional y cambios en la gestión pública

El Ministerio de Hacienda y Economía atraviesa un proceso de integración desde 2025, a raíz de la fusión establecida mediante la Ley 45-25, que dio origen a la actual estructura institucional.

La entidad tiene entre sus objetivos avanzar hacia una gestión más eficiente y transparente de la política fiscal, la planificación y la inversión pública, así como contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Actividades por el aniversario

Como parte de la conmemoración, este viernes se realizó un acto de izamiento de la bandera dominicana en la explanada de la institución, encabezado por el ministro Magín Díaz y con la participación de viceministros, directores y colaboradores.

La agenda incluyó el pasado miércoles la conferencia «Manejo de la situación fiscal en tiempos de incertidumbre», impartida por Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

También se celebró el panel «Perspectivas económicas para América Latina y el Caribe», moderado por Díaz, con la participación de representantes del BID y el Banco Mundial, además del exlíder fiscal principal del BID, Alberto Barreix.

La programación continuará el jueves 19 de noviembre con la conferencia «Perspectivas de la economía global y el caso de Chile», a cargo de Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central de Chile.

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