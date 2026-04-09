Grupo Ramos lanzó el fideicomiso de oferta pública de renta variable, abierto al público en general, permitiendo que los dominicanos puedan invertir en activos de la empresa.

El Fideicomiso de Oferta Pública Multiplaza FR No. 02. tiene un monto de colocación total de RD$ 5,231,020,000.00 y ofrece rentabilidad variable.

Para constituir el fideicomiso, Grupo Ramos transfirió dos activos inmobiliarios, Multiplaza La Romana y Multiplaza Higüey, los cuales, según Iván Mejía, presidente de la empresa, cuentan con una ocupación relevante, flujo operativo estable y un portafolio diversificado de inquilinos.

Asimismo, dijo que el instrumento ha generado interés en el mercado, particularmente entre inversionistas institucionales, y que la entrada del Grupo Ramos al mercado de valores, refleja la evolución de la empresa y su confianza en el desarrollo del entorno económico y financiero del país.

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Explicó que la emisión cuenta con una calificación de riesgo A+ otorgada por la Agencia calificadora de Riesgos Feller Rate.

Mejía Alberty dijo además, que más allá del valor de los activos, el fideicomiso se sustenta en un modelo integrado donde el desarrollo, la comercialización y la gestión operativa se mantienen bajo la experiencia del Grupo Ramos, lo que permite asegurar consistencia en el desempeño y en la calidad de los activos en el tiempo.

La emisión y gestión del fideicomiso están a cargo de Fiduciaria Reservas.

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Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más