La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), junto al Banco Agrícola (Bagrícola), presentaron el calendario de convocatorias del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir) por un monto superior a los RD$ 106 millones.

El calendario contempla ocho convocatorias entre los meses de enero y julio de 2026.

Durante el acto de lanzamiento, realizado en la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), quedaron abiertas dos convocatorias, una nacional y otra para la región Norte del país, con una inversión total de RD$ 42,400,000.

Dichas convocatorias contemplan apoyos financieros destinados a la modernización de los sistemas de riego y al uso eficiente del agua en la agricultura. La primera está dirigida a proyectos grandes a nivel nacional, con un monto disponible de RD$ 26,500 millones, mientras que la segunda se enfoca en proyectos medianos para la región Norte, con RD$ 15,900 millones.

La convocatoria incorporada al programa “Bagri-Riego”, un esfuerzo conjunto entre Bagrícola y TNR qque tiene como meta fortalecer la tecnificación del riego, así como promover una gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico, en apoyo al desarrollo del sector agropecuario nacional.

Los sistemas de riego seleccionados recibirán incentivos del 25 % de su valor en los proyectos grandes, que abarcarán de 500 a 2,000 tareas, mientras que los medianos, de 100 a 500, recibirán bonificaciones de hasta un 35 %. La convocatoria en todo el territorio nacional estará abierta hasta el lunes 20 de abril, mientras que en la región Norte finalizará el 23 de marzo.

El director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, resaltó los beneficios de las convocatorias del Fotesir y del programa Bagri-Riego, manifestando que con estas se busca impactar, a nivel nacional, alrededor de 8,400 tareas, y en la región Norte unas 3,300 aproximadamente.

Caamaño Vélez indicó que las convocatorias del Fotesir y el programa Bagri-Riego han permitido reducir a más de la mitad el precio de los sistemas de riego y agilizar para los productores los tiempos de ejecución. Además, recordó que la implementación de tecnologías de riego fue colocada entre las diez metas priorizadas del Gobierno y que la TNR tiene como finalidad este año impactar unas 33,000 tareas agrícolas, promoviendo una producción más eficiente y sostenible.

Mientras, Steven Baldera, coordinador general de proyectos del Banco Agrícola, destacó que Bagri-Riego refleja su impacto en el 100 % de los proyectos instalados y en funcionamiento, evidenciando que su verdadero aporte va más allá del financiamiento, al transformar el apoyo al productor mediante el criterio técnico.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, destacó que la institución agrupa a más de 80,000 regantes en todo el país. Asimismo, subrayó que, con el apoyo del TNR y el Indrhi, se impulsa la modernización del sistema de riego nacional. Esta iniciativa se centra en el uso eficiente del agua y en la transición estratégica del riego por inundación hacia sistemas presurizados de última generación.

En el acto estuvieron presentes, Gabriela Quiroga Gilardoni, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el país, además de Henry Rosa Polanco y William Alfonso Palacio, en representación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Además, Manuel Ogando, vicepresidente del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex); Christophe Prevost, del Banco Mundial; Indhira Pulinario, encargada del Fotesir; Eladio Arnaud, director del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf), y Erick Dorrejo, director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza.

Sostienen que, con esta acción, la TNR reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del sector, la modernización del riego y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la economía rural dominicana.

