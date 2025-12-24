Gobierno entrega más de RD$ 111 millones a productores afectados por tormenta Melissa

El Ministerio de Agricultura entregó una compensación de RD$ 111,874,992 a más de dos mil productores agropecuarios que sufrieron los efectos indirectos de la tormenta Melissa, que impactó el país en octubre pasado.

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, explicó que esta entrega responde a una disposición directa del presidente Luis Abinader, quien instruyó brindar apoyo económico inmediato a los agricultores, tras evaluar personalmente los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico.

Además de la compensación económica, el Gobierno puso en marcha un amplio operativo nacional que incluyó la preparación de tierras, rehabilitación de caminos vecinales y distribución de semillas e insumos agrícolas, con el objetivo de acelerar la recuperación del sector productivo.

La medida busca garantizar la continuidad de la producción agrícola en las 74,083 tareas de tierras afectadas y mitigar el impacto económico sufrido por los productores tras el paso de la tormenta Melissa.

