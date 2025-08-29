El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno subsidiará cinco combustibles por un monto de RD$ 222.8 millones, para mantener sus precios sin variación.

En ese orden, serán subsidiados el Gas Licuado de Petróleo (GLP) en RD$ 10.03 por galón; el gasoil Regular en RD$ 13.09; el gasoil Óptimo en RD$ 11.14; la gasolina Regular en RD$ 9.42, y la gasolina Premium en RD$ 1.84.

Para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$ 194.06 por galón; sube RD$ 6.85.

Kerosene, RD$ 225.40 por galón; sube RD$ 7.50.

Fueloil #6, RD$ 154.90 por galón; sube RD$ 4.36.

Fueloil 1%S, RD$1 71.00 por galón; sube RD$ 5.53.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$ 43.97 por m3; mantiene su precio.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más