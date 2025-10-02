El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, destacó que la estabilidad económica del país ha generado un clima favorable para la inversión, reconocimiento que se refleja en las valoraciones de organismos internacionales y de entidades de análisis financiero y macroeconómico, que han calificado como “espectacular” el manejo de la economía dominicana y afirman que avanza por el camino correcto.

Valdez Albizu expresó que este reconocimiento es un tributo no solo a su carrera, sino también a la confianza internacional en República Dominicana.

En ese sentido, agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en su gestión al frente del Banco Central y por respaldar, con visión y firmeza, el rumbo económico del país.

Valdez Albizu destacó el impacto del turismo y de la zona franca como motores fundamentales del aparato productivo nacional.

Asimismo, reconoció los aportes de los dominicanos en el exterior, tanto en Estados Unidos como en el Reino de España, quienes cada año envían al país cerca de US$ 10,000 millones en remesas, contribuyendo al crecimiento y estabilidad de la economía.

Estas declaraciones se dieron luego de Valdez Albizu recibir el Doctorado Honoris Causa por la Universidad a Distancia de Madrid (Udima) en España.

En la ceremonia estuvieron presentes las autoridades diplomáticas de República Dominicana en España, entre ellas el embajador Tony Raful y el cónsul general en Madrid José Marte Piantini.

También participaron autoridades académicas de Madrid y la directora de CEF Santo Domingo, Patricia Portela, quienes resaltaron la importancia del reconocimiento al gobernador del Banco Central para la proyección internacional del país.

