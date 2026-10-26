El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) fue reconocido por la revista internacional Global Finance como el banco más seguro del país en 2026, en el marco de los premios Safest Bank Awards.

La distinción reconoce a la entidad dentro del sistema financiero dominicano, según informó el banco en un comunicado.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que el reconocimiento responde a las decisiones adoptadas para fortalecer la estabilidad financiera de la institución y mantener la confianza de sus clientes.

“Este reconocimiento internacional confirma que la estabilidad y la confianza se construyen con decisiones firmes, una administración responsable y una visión de largo plazo”, expresó Aguilera.

El ejecutivo señaló que la gestión de la entidad está orientada a la prudencia financiera, la eficiencia operativa y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales. También agradeció a los clientes y colaboradores por su contribución a los resultados del banco.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Banreservas indicó que continuará trabajando en la transformación de sus servicios y en el desarrollo de soluciones financieras dirigidas a las familias y los sectores productivos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más