La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) presentó su XI Informe de Inclusión Financiera 2025, destacando los significativos avances en el sector bancario de la región y la creciente adopción de los sistemas de pagos rápidos (FPS). Este informe subraya cómo las transformaciones tecnológicas están facilitando la inclusión financiera y permitiendo a más personas acceder a servicios bancarios formales.

El informe revela que el acceso a cuentas bancarias ha aumentado considerablemente en América Latina, alcanzando un 69.7 % de adultos mayores de 15 años en 2024, frente al 39.1 % en 2011. Además, el uso de dinero móvil se ha incrementado, con un 37 % de la población utilizando cuentas móviles para pagos en línea.

Los FPS continúan siendo una de las principales innovaciones en la región. Desde el lanzamiento de SINPE en Costa Rica en 2015 hasta el exitoso PIX en Brasil en 2020, los FPS han transformado la forma en que las personas realizan pagos. Estos sistemas, promovidos por los bancos centrales, ofrecen pagos inmediatos, bajos costos y mayor accesibilidad. Actualmente, América Latina cuenta con al menos 11 sistemas de pago rápido en funcionamiento, y la tendencia sigue en aumento.

El informe resalta cómo los bancos centrales en países como Brasil, Chile, y Argentina han liderado la adopción de FPS, impulsados por la necesidad de modernizar los sistemas de pago. A su vez, nuevos actores como las Fintechs y los neobancos están ganando terreno, colaborando con instituciones financieras tradicionales para ofrecer soluciones más accesibles y eficientes.

Desafíos y Oportunidades

Aunque los FPS han demostrado ser efectivos para aumentar la inclusión financiera, también presentan riesgos asociados a la ciberseguridad y la liquidez. Las instituciones financieras deben adaptarse rápidamente a estos nuevos desafíos, fortaleciendo sus capacidades para prevenir fraudes y garantizar la estabilidad del sistema.

Con la creciente digitalización y el aumento en la adopción de teléfonos móviles, se espera que la región siga avanzando en la digitalización de pagos. Sin embargo, el efectivo sigue siendo relevante en ciertas áreas, especialmente en economías con menor acceso a tecnología. No obstante, se prevé que los sistemas de pagos rápidos continúen ganando terreno, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente al efectivo tradicional.

