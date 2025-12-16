La Federación Dominicana de Comerciantes aseguró que el 2025 ha sido el más difícil para ese sector de los últimos cuatro años, y que la reducción de ventas fue en promedio de un 14 % en comparación con el 2024.

El presidente del gremio, Iván García, dijo que hay sectores que fueron más afectados como las tiendas electrodomésticos y muebles con un 55 % de reducción en las ventas, mientras que el sector ferretero en un 32 %.

García explicó que en el caso del ferretero fue porque el sector construcción no creció este 2025.

“Este 2025 ha sido, en los últimos cuatro años, el año más difícil para el sector comercio. La economía va a terminar creciendo un 2.2 % cuando 2024 creció un 5 %”, indicó

Negocios cerrados

El comerciante aprovechó para agradecer las acciones a favor de reducir la competencia desleal que realizan las instituciones del gobierno, al asegurar que muchos negocios han cerrado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Dijo que la competencia desleal, sobre todo por los negocios de origen asiático (chinos), han provocado el cierre de muchos comercios dominicanos, aunque no especificó el número.

García sostuvo que trabajan en un levantamiento para presentar un informe a principios de enero con la cantidad de comercios afectados.

Puso como ejemplo la calle El Sol en Santiago, donde dijo que el 258 % de los comercios son chinos. También el crecimiento en la avenida Duarte y la Mella.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más