El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) consideró que el contexto económico internacional obliga a mantener el debate sobre las reformas estructurales pendientes en la República Dominicana y exhortó a fortalecer los espacios de concertación entre los distintos sectores para enfrentar los desafíos derivados de la coyuntura global.

El presidente de la organización, Feliciano Lacen Custodio, afirmó que las medidas económicas anunciadas recientemente por las autoridades deben analizarse dentro de un escenario internacional caracterizado por conflictos y volatilidad económica, factores que, a su juicio, inciden directamente en economías abiertas como la dominicana.

El dirigente evangélico sostuvo que el país necesita avanzar en transformaciones orientadas a mejorar la productividad, la competitividad y la generación de oportunidades, al considerar que estos elementos son fundamentales para fortalecer el desarrollo sostenible.

Llamado a prepararse ante los efectos externos

Lacen recordó que la entidad había advertido desde el inicio de la actual crisis internacional sobre la necesidad de que el Estado y los diferentes sectores adoptaran medidas preventivas para mitigar los impactos económicos provenientes del exterior.

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Según explicó, las economías de menor tamaño suelen ser más vulnerables a las fluctuaciones de los mercados internacionales, por lo que los conflictos geopolíticos y las alteraciones del comercio mundial terminan afectando la estabilidad interna y el desempeño de distintos sectores productivos.

El presidente de CODUE planteó que el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas que reduzcan los efectos de las crisis económicas sobre la población, con especial atención a los grupos de mayor vulnerabilidad.

En ese sentido, llamó a fortalecer el diálogo entre el sector público, el empresariado y las organizaciones sociales como mecanismo para construir consensos que permitan afrontar los retos económicos presentes y futuros.

Disposición para participar en espacios de consenso

La organización reiteró su disposición de integrarse a procesos de concertación nacional que busquen acuerdos sobre políticas económicas y sociales, al entender que la cooperación entre los diferentes actores constituye una herramienta para preservar la estabilidad y promover el bienestar colectivo.

Las declaraciones del titular del CODUE se producen en un momento en que el Gobierno ha presentado un conjunto de medidas para enfrentar el complejo entorno económico internacional, marcado por presiones inflacionarias, conflictos geopolíticos y desaceleración del crecimiento en distintas regiones.

Diversos sectores económicos y sociales han planteado la necesidad de impulsar reformas que fortalezcan la resiliencia de la economía dominicana frente a los choques externos.

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