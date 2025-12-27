El Banco Popular Dominicano fue reconocido por segundo año consecutivo como el Mejor Banco para Bienes Raíces de la República Dominicana por la revista financiera internacional Euromoney, en reconocimiento a su desempeño en el sector hipotecario, su oferta de productos financieros y el alcance de sus iniciativas en el mercado inmobiliario.

El reconocimiento coincide con los resultados obtenidos por la entidad al cierre de septiembre de 2025. Durante los primeros nueve meses del año, el Banco Popular superó los RD$15,000 millones en desembolsos hipotecarios, consolidando una participación de mercado del 28.87% en este segmento.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la institución financiera, estos desembolsos se tradujeron en la concesión de más de 3,100 préstamos hipotecarios a familias dominicanas. Del total otorgado, un 57% se canalizó a través de alianzas estratégicas con empresas inmobiliarias, las cuales forman parte del ecosistema habitacional apoyado por la entidad.

El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, señor Christopher Paniagua.

El vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales, Francisco Ramírez, informó que el banco mantiene una red activa de más de 785 alianzas hipotecarias a nivel nacional, orientadas a facilitar el acceso a soluciones financieras para la adquisición de viviendas y propiedades comerciales.

Estas alianzas permiten ofrecer acompañamiento y asesoría durante el proceso de compra de inmuebles, en coordinación con desarrolladores y empresas del sector inmobiliario. Según la entidad, esta estrategia forma parte de su compromiso con el desarrollo económico y social del país, así como con la mejora de la calidad de vida de las familias dominicanas.

