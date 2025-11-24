El dólar se cambia este lunes para la venta a RD$ 62.93, frente a los RD$ 63.14 de la jornada anterior.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para hoy de la siguiente manera:

Compra: 62.5462

Venta: 62.9392

