El dólar se cambia este lunes para la venta a RD$ 62.93, frente a los RD$ 63.14 de la jornada anterior.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para hoy de la siguiente manera:

Compra: 62.5462

Venta: 62.9392

EN ESTA NOTA

bcrd

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más

Noticias relacionadas