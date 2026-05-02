Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Arodom) emitió un aviso con recomendaciones para los pasajeros afectados por la suspensión de vuelos de Spirit Airlines, luego de que la aerolínea estadounidense informara que canceló todos sus vuelos e inició el “cierre ordenado de sus operaciones”, tras fracasar un posible rescate financiero en Estados Unidos.

Aerodom explicó que, debido a este cese inmediato, el servicio al cliente de Spirit Airlines no está disponible y no podrá brindar asistencia a través de sus canales habituales, por lo que los viajeros con reservas existentes deberán gestionar alternativas por cuenta propia.

Qué recomienda Aerodom a los pasajeros

La empresa concesionaria instó a los viajeros con boletos ya emitidos a hacer arreglos de viaje alternativos de inmediato, contactando otras aerolíneas que operen hacia su destino.

También advirtió que cada aerolínea aplicará sus propias políticas y tarifas al momento de acomodar a pasajeros afectados por las cancelaciones.

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Aerolíneas a las que sugiere llamar

Aerodom recomendó comunicarse directamente con:

American Airlines – +1 800-433-7300

Frontier Airlines – +1 801-401-9000

United Airlines – +1 800-864-8331

Delta Air Lines – +1 800-221-1212

JetBlue Airways – +1 800-538-2583

La entidad pidió a los pasajeros actuar con rapidez para asegurar su itinerario, ante la posible alta demanda de cupos en otras compañías.

Qué pasó con Spirit Airlines

Spirit —una aerolínea de bajo costo con presencia en rutas hacia América Latina y el Caribe— anunció la cancelación total de vuelos y el inicio del cierre de operaciones, luego de no concretarse el rescate financiero.

La empresa indicó que los pasajeros no deben acudir al aeropuerto y su web muestra que el servicio de atención al cliente ya no está disponible, aunque afirmó que tramitaría reembolsos.

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