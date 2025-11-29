El embajador de China en el país, Chen Luning, aseguró este viernes que avanzan las gestiones para la reapertura de las tiendas chinas que fueron cerradas por las autoridades debido a irregularidades detectadas en sus edificaciones.

Luning explicó, en un documento, que los comercios afectados representan casos aislados y no reflejan el comportamiento general de la comunidad china en el país. En ese sentido, destacó que la mayoría de los empresarios chinos opera cumpliendo las leyes y normativas dominicanas.

El diplomático resaltó la estabilidad de las relaciones económicas entre ambos países, al puntulizar que China mantiene su posición como el segundo socio comercial de República Dominicana, con un intercambio bilateral que superó los 5 mil millones de dólares en el último período.

Aseguró que uno de los objetivos prioritarios es incrementar las exportaciones dominicanas hacia el mercado chino para avanzar hacia una balanza comercial más equitativa.

"Queremos fortalecer aún más la cooperación económica y promover la entrada de más productos dominicanos en China", expresó.