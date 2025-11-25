El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba este martes un 2 %, hasta los 57,60 dólares el barril, mientras los operadores tienen el foco puesto en el plan de paz propuesto por Estados Unidos en Ucrania.

A las 9:26 hora de Nueva York (13:26 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en enero restaban 1,24 dólares.

El mercado está pendiente de la guerra en Ucrania, pues se acerca la fecha límite fijada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para que Kiev acepte un plan de paz en el conflicto con Rusia.

Trump dio el viernes un ultimátum para que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, acepte antes de este jueves, Día de Acción de Gracias, un plan de paz que incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistados militarmente por Moscú.

Según expertos, un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania podría derivar en el levantamiento de sanciones contra Moscú.

La semana pasada, entraron en vigor las sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, cuyo impacto en la reducción de las exportaciones a China e India ya se nota en la economía rusa.

El Departamento del Tesoro asegura que las restricciones ya han logrado, desde su anuncio el 22 de octubre, reducir sensiblemente las exportaciones de hidrocarburos y, por tanto, minar la capacidad de Moscú de "financiar la guerra contra Ucrania".