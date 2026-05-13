En abril de 2026, el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) se ubicó en 54.0, disminuyendo con respecto al mes de marzo en que se ubicó en 60.7. Sin embargo, el indicador se mantiene sobre el umbral de 50.0 correspondiendo a una mayor actividad en relación al mes anterior.

El IMAM está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega. Estas diversas variables se mantuvieron sobre esta línea de 50.0.

El comportamiento en abril de 2026 es como sigue: volumen de ventas se ubicó en 52.8; volumen de producción ubicado 54.6; empleo, ubicado en 53.0; inventario de materias primas, ubicado en 60.0; y plazo entregas suplidores ubicado en 52.0.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional de marzo 2025 a marzo 2026.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Es importante comprender que el IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior, en cambio, resultados menores a 50.0 indican una menor actividad en relación al mes anterior.

1 de 1 | Índice Mensual de Actividad Manufacturera Ajustado por Factor Estacional Abril 2025- Abril 2026

Sobre el IMAM

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más