La tarjeta llega a la caja, el vendedor sonríe y pronuncia la frase mágica: "se lo dejo en doce cuotas sin intereses". Suena a regalo. En realidad, es una de las construcciones comerciales más rentables que existen en la economía dominicana, y quien paga la diferencia casi siempre es usted, aunque no lo vea.

El precio "de contado" ya viene inflado

Cuando un comercio ofrece doce, dieciocho o veinticuatro cuotas sin intereses, el costo financiero no desaparece: se traslada al precio de etiqueta. Un televisor que en efectivo podría negociarse en RD$ 45,000 aparece marcado en RD$ 54,000 para que las doce cuotas mensuales calcen en RD$ 4,500. La cuota es cómoda, pero el descuento por pago de contado —que en electrodomésticos en República Dominicana suele oscilar entre 8% y 15%— queda sobre la mesa.

"Esa diferencia es interés disfrazado de precio", advierte el economista Jesús Geraldo Martínez. "El costo financiero no desaparece: se traslada al precio de etiqueta. El comercio lo absorbe en su estructura de precios y el consumidor lo paga sin darse cuenta."

La comisión del adquirente la paga el consumidor

Cada vez que se desliza una tarjeta, el comercio paga al adquirente una comisión que en plaza local ronda entre 3.5% y 5.5%, dependiendo del rubro y el volumen. Cuando además ese consumo se divide en cuotas, la comisión sube porque el banco asume el costo del dinero durante doce meses. Ese costo se incorpora a la lista de precios de toda la tienda.

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Según Martínez, este mecanismo tiene un efecto que pocos consumidores perciben: "Incluso el cliente que paga en efectivo termina subsidiando al que difiere. El precio de lista ya carga con ese costo para todos."

El costo de oportunidad del dinero del banco

Un crédito a doce meses al 0% nominal, en un entorno donde la tasa pasiva del sistema financiero dominicano paga entre 8% y 11% anual, implica que alguien está renunciando a ese rendimiento. Si el banco recupera RD$ 54,000 en doce mensualidades, el valor presente de ese flujo, descontado al 10%, es de aproximadamente RD$ 51,200.

"La diferencia —unos RD$ 2,800 por cada RD$ 54,000 financiados— es el interés real que paga el comercio, y que recupera subiendo el precio", explica Martínez. "Nadie presta dinero gratis. La pregunta es quién lo está pagando y bajo qué nombre."

Las banderas rojas que casi nadie revisa

Antes de aceptar cualquier oferta de cuotas "sin intereses", el economista recomienda revisar tres líneas pequeñas que suelen pasarse por alto:

El seguro de la tarjeta sobre saldos diferidos, que puede agregar entre 0.3% y 0.7% mensual sobre el monto pendiente.

sobre saldos diferidos, que puede agregar entre 0.3% y 0.7% mensual sobre el monto pendiente. La pérdida del período de gracia , porque muchos bancos aplican intereses desde el día de la compra a cualquier otro consumo si hay cuotas activas.

, porque muchos bancos aplican intereses desde el día de la compra a cualquier otro consumo si hay cuotas activas. El cargo por mora, que en cuotas estructuradas puede superar el 4% mensual sobre la cuota vencida más el saldo restante.

"Esos tres elementos pueden convertir una compra aparentemente gratuita en un financiamiento costoso. El problema es que están escritos en letra pequeña y nadie los explica en el punto de venta", señala Martínez.

La letra chica de tarjetas, tiendas y aplicaciones de crédito

Los planes de financiamiento varían según el canal, pero comparten patrones similares:

Tarjetas de crédito: Los planes en cuotas con "tasa preferencial" suelen aplicar cargos administrativos por cuota que no se reflejan en la tasa nominal anunciada. Revise el estado de cuenta completo, no solo el resumen.

Los planes en cuotas con "tasa preferencial" suelen aplicar cargos administrativos por cuota que no se reflejan en la tasa nominal anunciada. Revise el estado de cuenta completo, no solo el resumen. Tiendas por departamento y cadenas de electrodomésticos: Frecuentemente trabajan con financieras propias o acuerdos exclusivos con bancos. El precio financiado puede incluir seguros obligatorios, cargos de apertura o comisiones que elevan el costo total.

Frecuentemente trabajan con financieras propias o acuerdos exclusivos con bancos. El precio financiado puede incluir seguros obligatorios, cargos de apertura o comisiones que elevan el costo total. Aplicaciones de crédito y billeteras digitales: Son el canal de mayor crecimiento y, en muchos casos, el menos regulado en términos de transparencia. Algunas presentan la cuota mensual sin revelar la tasa equivalente anual, que en ciertos productos puede superar el 60% anual.

Cuándo conviene financiarse y cuándo no

El financiamiento no es malo por definición. Hay escenarios en los que diferir un pago tiene sentido financiero:

Conviene cuando:

La tasa es genuinamente baja o subsidiada (promociones puntuales de bancos o fabricantes).

El dinero disponible tiene un rendimiento mayor que el costo del financiamiento.

Se trata de un bien que genera valor o ingreso (herramienta de trabajo, equipo productivo).

La cuota representa menos del 30% del ingreso mensual disponible.

No conviene cuando:

El precio de contado es significativamente menor y tiene los fondos disponibles.

La compra es impulsiva o prescindible.

Ya tiene otras deudas en cuotas activas.

No conoce la tasa real del financiamiento.

La regla práctica antes de firmar

Antes de aceptar las cuotas, pregunte siempre dos cosas: ¿cuánto cuesta este producto si pago de contado, en efectivo o transferencia? y ¿cuál es la tasa efectiva anual equivalente si comparo ambos precios?

"Si la diferencia entre el precio de contado y el precio en cuotas supera el 6% u 8% anual, lo que le están vendiendo no es una facilidad de pago: es un préstamo encubierto, y usted está pagando intereses bajo otro nombre", concluye el economista Jesús Geraldo Martínez.

Lo que dice la regulación y lo que falta

La Ley Monetaria y Financiera de la República Dominicana y las normativas del Banco Central establecen obligaciones de transparencia para las entidades financieras supervisadas. Sin embargo, los comercios que ofrecen financiamiento directo —sin intermediación bancaria formal— operan en un marco de menor exigencia informativa.

La Dirección General de Defensa de la Competencia y Protección al Consumidor (Pro Consumidor) ha señalado en distintas ocasiones la necesidad de mayor claridad en la publicidad de precios financiados, aunque la aplicación efectiva de esas normas sigue siendo un desafío.

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