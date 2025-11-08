El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) aprobó los permisos de instalación de 13 nuevas empresas que representarán una inversión proyectada superior a US$89.19 millones.

El anuncio se realizó durante la séptima reunión ordinaria del consejo, encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y presidente del CNZFE, Víctor “Ito” Bisonó.

Las nuevas compañías generarán 1,881 empleos directos y aportarán alrededor de US$ 19.92 millones en divisas, según informó el ministro.

Durante la misma sesión, también se aprobaron permisos para la instalación de tres parques industriales, con una inversión estimada de US$46.02 millones y una generación proyectada de US$ 4.17 millones en divisas.

El director ejecutivo del CNZFE, Daniel Liranzo, explicó que las empresas se dedicarán a servicios logísticos, manufactura de componentes eléctricos, procesamiento de tabaco, reciclaje y fabricación de artículos de papel, plástico, velas y velones, entre otras actividades.

Las provincias que acogerán estos nuevos proyectos son Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, San Pedro de Macorís, La Altagracia y Puerto Plata.

Liranzo destacó que estas aprobaciones consolidan el crecimiento del sector zonas francas, que continúa expandiendo sus oportunidades laborales en beneficio de la economía nacional.

En ese contexto, señaló que el sector alcanzó una cifra récord de 199,019 empleos directos en septiembre, acercándose a la meta de 200 mil puestos de trabajo.

Los mayores niveles de empleo se concentran en los sectores de tabaco y derivados, call centers y BPO’s, manufactura textil y productos médicos y farmacéuticos.

Entre enero y septiembre, las exportaciones de zonas francas sumaron US$ 6,507.7 millones, reflejando un crecimiento sostenido.

Los productos médicos y farmacéuticos lideraron las ventas con un 33 %, seguidos por tabaco y derivados (14 %), productos eléctricos y electrónicos (13 %) y manufactura textil (11 %).

