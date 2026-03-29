El ahorro en RD crece, pero persiste brecha entre hombres y mujeres

El ahorro en la República Dominicana ha mostrado un crecimiento sostenido, consolidándose como un pilar clave del sistema financiero, aunque todavía enfrenta retos estructurales.

Las captaciones del sistema financiero —es decir, los ahorros del público en entidades bancarias— superaron los RD$ 3 billones en 2025, equivalentes a más del 40 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos (SB).

Un informe de la Superintendencia de Bancos revela que, aunque el ahorro en la República Dominicana mantiene una tendencia positiva entre enero de 2019 y junio de 2025, persiste una brecha significativa por género en los balances. Los hombres concentran mayores montos, especialmente en depósitos a plazo (RD$ 498 mil millones), superando incluso sus cuentas de ahorro (RD$ 424 mil millones), mientras que en el caso de las mujeres predomina el ahorro en cuentas tradicionales (RD$ 361 mil millones) por encima de los depósitos a plazo (RD$ 337 mil millones). El reporte destaca que, pese al crecimiento sostenido y la confianza en el sistema financiero, la diferencia en los saldos entre hombres y mujeres no solo se mantiene, sino que se ha ampliado con mayor rapidez desde febrero de 2022.

Datos clave sobre el ahorro en República Dominicana

Las captaciones del sistema financiero superaron por primera vez los RD$ 3 billones a junio de 2025, con un crecimiento interanual de 10.4 % (RD$ 285,128 millones).

superaron por primera vez los RD$ 3 billones a junio de 2025, con un crecimiento interanual de 10.4 % (RD$ 285,128 millones). Estos recursos equivalen al 40.8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Las captaciones del público representan el 86.4 % del pasivo de la banca, siendo su principal fuente de financiamiento .

. Los depósitos a plazo, aunque son solo el 4.3 % de los instrumentos, concentran el 48.1 % de las captaciones y crecieron 19.8 % interanual.

Las cuentas de ahorro tienen una participación de 35.5 % , mientras que las cuentas corrientes alcanzan el 16.2 %.

, mientras que las cuentas corrientes alcanzan el 16.2 %. El 88.8 % de las captaciones está en bancos múltiples; el resto se distribuye en asociaciones de ahorros y préstamos (9.2 %), bancos de ahorro y crédito (1.7 %) y entidades públicas (0.3 %).

Por moneda, el 70.4 % de los fondos está en pesos dominicanos y el 29.6 % en monedas extranjeras , principalmente dólares estadounidenses y euros.

, principalmente dólares estadounidenses y euros. La región Este lidera el crecimiento del ahorro, con un aumento interanual de 12.5 %, destacándose la provincia La Altagracia con 15.1 %.

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Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más