Una de las grandes fallas del sistema de salud y seguridad social del país es que se continúa utilizando de forma generalizada medicamentos patentados y no los medicamentos genéricos, que son infinitamente más accesibles para los pacientes y las familias.

La afirmación es de Arismendi Díaz Santana, coordinador de la Comisión Técnica designada por el presidente para supervisar las decisiones de la dirección ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Reveló que el 56 % del gasto de bolsillo de los ciudadanos y sus familias es en medicamentos, y que en este momento el gasto general de bolsillo en salud es de un 43 por ciento. Es decir, que de cada 100 pesos en salud que se gastan, 56 son en medicamentos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También reveló que el monto en gastos de salud por año en el país, como gasto de bolsillo, es de 180 mil millones de pesos, de acuerdo con los datos del Banco Central. Eso quiere decir que el 6.2 por ciento del PIB se consume en salud.

Explicó que la comisión técnica designada por el presidente, y que él preside, hará revisiones y organizará arreglos para mejorar la administración del Senasa, aunque ya saben que el nuevo administrador, Edward Guzmán, está eliminando y ya ha cortado una gran parte de los contratos con irregularidades y distorsiones. Dijo que Edward Guzmán es un médico, conocer del sistema de salud, que es una persona con gran currículo, y que no es un dirigente político.

Advirtió que recuperar el dinero perdido de Senasa tomará varios años, y recordó que el presidente designó esa comisión técnica el pasado 30 de diciembre y que esta semana ya ha comenzado a reunirse y a tomar acciones, algunas de las cuales podrán ser correctivos para otras instituciones estatales.

Arismendi Díaz Santana fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames en su programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite diario por AcentoTV.

Encuentranos en:

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más