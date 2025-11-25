La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó el traslado de un transformador de potencia desde la subestación del distrito municipal Las Lagunas de Nisibón hacia la subestación de Miches, donde será instalado para fortalecer la capacidad operativa del sistema eléctrico en esa demarcación, así como la detención del director municipal de esa demarcación por obstrucción.

La distribuidora explicó que durante el desarrollo de estas labores técnicas, se produjo un incidente cuando el director municipal de Nisibón, Rubén Montás, acompañado de un comunitario, intentó impedir la salida del equipo, generando tensiones y obstaculizando el avance normal del operativo.

"Debido a su conducta obstruyendo directamente el procedimiento y alterando el orden público, tanto el síndico como el ciudadano que lo acompañaba fueron detenidos por las fuerzas de seguridad pública, que ofrecían apoyo logístico para garantizar la seguridad del personal técnico y de los equipos movilizados", indicó en un comunicado.

Sostuvo que este hecho se suma a un incidente, en el primer intento de traslado del transformador, el pasado 2 de octubre, en el que el funcionario municipal colocó un camión de bomberos para bloquear el acceso a la subestación, impidiendo la salida de la grúa encargada de trasladar el equipo. "Esta acción provocó una paralización total del operativo y generó un gasto extraordinario superior al millón de pesos, como consecuencia de la reprogramación de personal, maquinaria pesada y logística operativa".

Edeeste aclaró que el transformador trasladado no estaba en operación, ni formaba parte activa de la capacidad instalada de Nisibón. Su permanencia en la subestación era únicamente temporal, hasta completar los preparativos técnicos y logísticos para su traslado hacia Miches, donde sí será puesto en funcionamiento para reforzar el sistema eléctrico local.

La empresa también informó que, previo al movimiento del equipo, sostuvo múltiples reuniones y acercamientos con el director municipal para explicarle el alcance, importancia y urgencia del traslado. Sin embargo, el funcionario reiteró su oposición, llegando incluso a expresar públicamente que “nadie movía ese equipo de ahí”.

Edeeste destacó que la subestación de Las Lagunas de Nisibón cuenta con un transformador de 14MVA y actualmente opera a menos del 60% de su capacidad, por lo que el traslado del otro equipo no afecta la calidad del servicio en esa comunidad.

La distribuidora advirtió que actos de obstrucción y desinformación generan confusión entre los residentes y dificultan la ejecución de trabajos esenciales para garantizar la estabilidad y el fortalecimiento del sistema eléctrico, afectando directamente el interés de las comunidades.

