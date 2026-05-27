El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, defendió la gestión del Gobierno frente al aumento del costo de vida y aseguró que República Dominicana registra un impacto “menos fuerte” en los productos básicos de la canasta alimentaria en comparación con países de Centroamérica e Iberoamérica. Sin embargo, en la misma intervención reconoció que ya han subido de precio 34 productos que —según dijo— consumen “el 99% de los dominicanos todos los días”.

Alcántara atribuyó el desempeño relativo a medidas “oportunas” del presidente y a un enfoque centrado en garantizar abastecimiento. “Aquí no hay control de precios”, afirmó, al rechazar los reclamos que, según él, provienen de la oposición. En su planteamiento, la ruta del Ejecutivo es otra: “Hay que aportar al abastecimiento masivo para generar un equilibrio entre oferta y demanda”, sostuvo, al tiempo que insistió en que se mantiene una “fluctuación moderada” que el Gobierno espera sostener en los próximos meses.

La defensa del funcionario se apoyó en comparaciones regionales y en un reporte externo que mencionó sin detallar. Dijo que recibieron “un reporte” de miembros de LightSpear, entidad que —según sus palabras— se encarga de la “comparación de la canasta básica familiar y alimentaria”, y que esa evaluación habría sido “muy positiva” para República Dominicana porque la afectación “no ha sido tan grave” como en economías similares.

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En ese marco, el titular de Pro Consumidor afirmó que el Gobierno está “midiendo todos los días” y vigilando “cuáles productos fluctúan con preocupación” para que el presidente pueda tomar decisiones. Precisó que el monitoreo abarca 34 productos básicos, incluyendo “la carne, el cerdo, granos” y otros alimentos de consumo cotidiano. Agregó que esos rubros permiten comparaciones: “34 compatibles con Centroamérica y 27 compatibles con Iberoamérica”.

"Escalada política"

Alcántara descalificó a la oposición, a la que acusó de actuar con fines electorales y de fomentar tensión social. Aseguró que sus críticas buscan “aportando al agitamiento social en procura de ganar adeptos” y llegó a afirmar que “a ellos no les importa lo que le pase a ningún ciudadano dominicano”. También sostuvo que quienes hoy plantean controles de precios “están desconectados de la realidad global” y que los países con control de precios serían “aquellos que tienen dictaduras evidentes y partidos comunistas”.

Alcántara planteó que quienes hablan de controlar precios fueron quienes “eliminó la ley de control de precios”, y reclamó una respuesta más combativa desde el Gobierno: dijo haber pedido a funcionarios que “digan las verdades y que no se escondan” y que “defiendan al Gobierno”.

El funcionario cerró con una afirmación categórica sobre la oferta de bienes: aseguró que no ha habido desabastecimiento de ningún producto en los últimos cinco años, “ni después de la turbulencia económica internacional”, y pidió reconocer el trabajo del “equipo económico” y de la “mesa de los precios” impulsada por el Ejecutivo.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más