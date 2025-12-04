DP World en República Dominicana informó que sus inversiones acumuladas superan los US$ 700 millones, con recursos dirigidos principalmente a fortalecer la seguridad y la operación logística en la terminal de Punta Caucedo.

La empresa indicó que opera en un complejo donde convergen puerto, logística y manufactura dentro de una zona económica integrada, modelo que posiciona a la terminal como un punto estratégico para el comercio regional.

Datos de la compañía señalaron que la actividad portuaria ha contribuido a un incremento aproximado del 50 % en ingresos aduaneros, efecto atribuido a mejoras en control y procesos.

La estrategia de seguridad se estructura en tres ejes, prevención, control e investigación, que incluyen validación de antecedentes, simulacros, monitoreo permanente y coordinación con autoridades nacionales e internacionales.

El sistema de inspección no intrusiva combina un escáner activo desde 2015 y tres equipos adicionales adquiridos en 2023, todos del modelo Rapiscan Eagle P60, con capacidad de hasta 70 inspecciones por hora y un costo individual estimado entre US$3 millones y US$5.1 millones.

La compañía reportó más de US$ 20 millones en infraestructura tecnológica basada en inteligencia artificial para trazabilidad y alertas operativas, además de US$ 66.6 millones asignados a digitalización, sala de CCTV, cámaras corporales y sistemas de control interno.

El plan incluye US$ 2 millones en capacitación especializada y entre US$ 500,000 y US$ 800,000 anuales en procesos preventivos como pruebas antidopaje, validación de antecedentes y protocolos de seguridad física.

En ciberseguridad, DP World aseguró implementar una estrategia de defensa en capas con una inversión estimada entre US$ 1 millón y US$ 1.5 millones, orientada a proteger redes, usuarios y datos.

Además, la empresa mantiene certificaciones internacionales como ISPS, BASC, ISO 28000, CTPAT, CSI, OEA y la iniciativa Megaport, documentos que avalan estándares de seguridad en la cadena logística.