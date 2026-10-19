La Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) entregó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) una base de datos provisional y condicionada de los establecimientos acogidos al Plan de Regularización, como parte del proceso para incorporar a estos negocios al sistema tributario nacional.

La entrega fue realizada este lunes por el director general de la DGJA, Teófilo Quico Tabar, al titular de la DGII, Pedro Urrutia Sangiovanni, según informó la institución.

El registro forma parte de las acciones coordinadas entre ambas entidades para avanzar en la regularización de la actividad comercial de los juegos de azar en República Dominicana, mediante la identificación de los establecimientos que forman parte del plan.

De acuerdo con la DGJA, la iniciativa procura que los operadores regulados cumplan con sus obligaciones impositivas y se incorporen al sistema fiscal dominicano. El proceso también busca establecer reglas claras para el funcionamiento del sector y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones tributarias vigentes.

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La entrega de la base de datos constituye un paso dentro del proceso de regularización que desarrolla la institución. La información suministrada a la DGII permitirá avanzar en las gestiones relacionadas con la incorporación de los establecimientos registrados al sistema tributario.

La DGJA indicó que el proceso busca mejorar la organización y la transparencia de la actividad de los juegos de azar, así como promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los operadores regulados.

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