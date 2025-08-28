DGII continúa con los operativos a comercios chinos para auditorías fiscales

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ejecutó esta semana un operativo de notificaciones, en distintos puntos de la geografía nacional con fines de auditoría fiscal, dirigido a contribuyentes pertenecientes a diversos sectores económicos locales y de origen asiático (chinos) presumibles de haber cometido violaciones al Código Tributario.

Los comercios notificados están ubicados en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Santiago y Barahona.

Estas auditorías se sustentan en investigaciones mediante las que se han detectado altos volúmenes de ventas en efectivo, omisiones de presentación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS), así como el no reporte de las ventas con tarjetas de crédito y débito.

Los cruces de información y resultados obtenidos mediante herramientas tecnológicas avanzadas que utiliza la institución para identificar posibles fraudes y patrones de incumplimiento han permitido llevar a cabo estas investigaciones con el objetivo de formalizar estos contribuyentes y facilitar su ingreso a la modalidad de Facturación Electrónica a los fines de que cumplan con sus obligaciones tributarias.

El operativo forma parte del Plan de Fiscalización que se ejecuta de manera continua durante todo el año, con el objetivo de incrementar la percepción de riesgo y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, en consonancia con el Plan Estratégico Institucional de la DGII.

De acuerdo con el director general, Luis Valdez Veras, este tipo de acciones responden a la visión de consolidar una DGII moderna, tecnológica y firme frente a la evasión, sin distinción del origen o magnitud de los contribuyentes involucrados, reforzando así el compromiso de la institución con la equidad tributaria y la transparencia.

“En la DGII estamos comprometidos con modernizar cada uno de nuestros procesos y utilizar la tecnología como aliada para combatir la evasión fiscal sin importar su origen. Nuestro objetivo es garantizar un sistema tributario más justo, equitativo y eficiente, que fortalezca la confianza de los contribuyentes y aporte al desarrollo del país”, afirmó Valdez Veras.

