Hace apenas unos días, Apple presentó al mundo su esperado iPhone 17, una línea que incluye cuatro versiones y capacidades de almacenamiento que van desde 256 GB hasta 2 TB.

La novedad despertó entusiasmo global, pero al convertir sus precios oficiales a pesos dominicanos surge la gran pregunta: ¿Qué tan accesible es para los trabajadores del país?

Con la tasa de cambio de venta RD$ 62.2630 por dólar del 22 de septiembre de 2025, según el Banco Central, el costo estimado del modelo más económico, el iPhone 17 de 256 GB, asciende a RD$ 49,748.14.

En el otro extremo, el iPhone 17 Pro Max de 2 TB alcanza los RD$ 124,463.74.

Modelo 256 GB (DOP) 512 GB (DOP) 1 TB (DOP) 2 TB (DOP) iPhone 17 $49,748.14 $55,974.44 $68,427.04 – iPhone 17 Air $62,199.74 $68,427.04 $80,879.64 – iPhone 17 Pro $68,427.04 $80,879.64 $93,332.24 $118,237.44 iPhone 17 Pro Max $74,653.34 $87,105.94 $99,558.54 $124,463.74

Estos precios son una conversión directa basada en la tasa de cambio actual de los precios en las tiendas oficiales de Apple.

El precio final en las tiendas del país podría ser más alto debido a costos de importación, impuestos locales (como el ITBIS) y los márgenes de ganancia de los distribuidores autorizados.

Salarios mínimos vs. costo del iPhone 17 (256 GB)

Categoría de empresa Salario mínimo mensual (DOP) Salarios necesarios para un iPhone 17 (256 GB) Empresas grandes RD$ 27,988.80 1.8 salarios Empresas medianas RD$ 25,656.96 1.9 salarios Empresas pequeñas RD$ 17,193.12 2.9 salarios Microempresas RD$ 15,860.32 3.1 salarios

En una empresa grande, un empleado necesitaría 1.8 meses de sueldo íntegro para comprar el modelo básico. En una microempresa, la misma compra demandaría más de tres meses de salario completo.

El panorama es aún más extremo con el modelo más caro. El iPhone 17 Pro Max de 2 TB equivale a 4.4 salarios mínimos en empresas grandes, 4.8 en medianas, 7.2 en pequeñas y hasta 7.8 en microempresas, lo que significa que un trabajador tendría que dedicar casi ocho meses de ingresos sin gastar un solo peso en otras necesidades.

Salarios mínimos vs. costo del iPhone 17 Pro Max (2 TB)

Categoría de empresa Salario mínimo mensual (DOP) Salarios necesarios para un iPhone 17 Pro Max (2 TB) Empresas grandes RD$ 27,988.80 4.4 salarios Empresas medianas RD$ 25,656.96 4.8 salarios Empresas pequeñas RD$ 17,193.12 7.2 salarios Microempresas RD$ 15,860.32 7.8 salarios

Aunque los iPhone siempre han sido "símbolos de estatus y aspiración tecnológica", este análisis evidencia que, para la mayoría de trabajadores dominicanos, los nuevos modelos representan más una deuda a largo plazo que una inversión considerable.

Planes de financiamiento o compras a crédito podrían ser la única vía para muchos dominicanos que sueñan con tener el último dispositivo de Apple en sus manos.