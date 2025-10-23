El Ministerio de Energía y Minas informó que la empresa Cormidom mantiene suspendida la extracción de material en el túnel afectado por el incidente ocurrido el pasado martes en la mina Cerro de Maimón, mientras continúan las labores de investigación técnica a cargo de especialistas del ministerio, la Dirección General de Minería (DGM) y la propia compañía.
La institución precisó que las operaciones generales de la mina no están suspendidas y que actualmente se desarrollan trabajos de mantenimiento y fortalecimiento estructural en el área subterránea, como parte de las acciones preventivas y de control establecidas por los protocolos de seguridad minera.
El proceso de investigación se inició este miércoles, con una inspección técnica en el área del desprendimiento, donde los equipos especializados verificaron las condiciones del terreno y las medidas adoptadas por la empresa para garantizar la estabilidad de la estructura.
“El proceso de investigación sobre la causa raíz está en curso. En cuanto concluya la investigación tendremos un reporte completo que permitirá establecer con precisión las circunstancias del hecho y las acciones correctivas correspondientes”, explicó la institución.
El Ministerio resaltó la disposición de la empresa Cormidom de cooperar plenamente con las autoridades y aseguró que mantiene un seguimiento continuo a las medidas de reducción de riesgo implementadas por la minera.
La entidad reiteró su compromiso con la seguridad minera y la aplicación rigurosa de los protocolos técnicos que garantizan la protección del personal y la continuidad responsable de las operaciones mineras en el país.
