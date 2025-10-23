El Ministerio de Energía y Minas informó que la empresa Cormidom mantiene suspendida la extracción de material en el túnel afectado por el incidente ocurrido el pasado martes en la mina Cerro de Maimón, mientras continúan las labores de investigación técnica a cargo de especialistas del ministerio, la Dirección General de Minería (DGM) y la propia compañía.

La institución precisó que las operaciones generales de la mina no están suspendidas y que actualmente se desarrollan trabajos de mantenimiento y fortalecimiento estructural en el área subterránea, como parte de las acciones preventivas y de control establecidas por los protocolos de seguridad minera.

El proceso de investigación se inició este miércoles, con una inspección técnica en el área del desprendimiento, donde los equipos especializados verificaron las condiciones del terreno y las medidas adoptadas por la empresa para garantizar la estabilidad de la estructura.

“El proceso de investigación sobre la causa raíz está en curso. En cuanto concluya la investigación tendremos un reporte completo que permitirá establecer con precisión las circunstancias del hecho y las acciones correctivas correspondientes”, explicó la institución.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Ministerio resaltó la disposición de la empresa Cormidom de cooperar plenamente con las autoridades y aseguró que mantiene un seguimiento continuo a las medidas de reducción de riesgo implementadas por la minera.

La entidad reiteró su compromiso con la seguridad minera y la aplicación rigurosa de los protocolos técnicos que garantizan la protección del personal y la continuidad responsable de las operaciones mineras en el país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más