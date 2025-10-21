Unos 80 trabajadores fueron evacuados sanos y salvos de la mina Cerro de Maimón, en Monseñor Nouel, tras pasar varias horas atrapados debido a un deslizamiento que provocó la obstrucción parcial de una de las galerías de este proyecto de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), informó el Ministerio de Energía y Minas.

Precisó en un comunicado que los mineros quedaron inicialmente aislados, pero pudieron salir en grupos: el primero evacuó hacia las 3:21 de la tarde y el último una hora después, aproximadamente.

Tras el incidente, el Ministerio destacó que de inmediato la empresa activó su plan de emergencia y evacuación, según está establecido en sus protocolos de seguridad.

Por su parte, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Dirección General de Minería y del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) "fueron notificadas oportunamente y se mantienen en estrecha coordinación con la empresa operadora".

Además, la empresa trabaja en la estabilización del área afectada antes de reanudar el tránsito normal de personas y equipos.

El director general de Minería, Rolando Muñoz, ha acudido al lugar del incidente para realizar una inspección técnica y acompañar el proceso de evaluación y seguimiento.

El Ministerio de Energía y Minas reiteró que, una vez asegurada la estabilidad del macizo rocoso, "se procederá a realizar una investigación exhaustiva para determinar las causas del evento y establecer las medidas correctivas necesarias".

De igual forma, el Ministerio hizo un llamado a los familiares de los trabajadores a "mantener la calma y confiar en los protocolos de seguridad que se están aplicando, tanto por parte de la empresa como de las autoridades gubernamentales".

