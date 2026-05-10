La Cooperativa Vega Real inauguró la edición número 26 de la Expo Feria Madre Feliz con la meta de colocar RD$ 2,500 millones en créditos durante mayo. La iniciativa proyecta otorgar 11,000 financiamientos e integrar a 4,000 nuevos asociados, como parte de su estrategia de inclusión económica y apoyo al emprendimiento familiar en la región del Cibao.
La gerente general de Cooperativa Vega Real, María Eugenia Acosta, reafirmó que el éxito de la feria es reflejo de los valores y principios que distinguen a la institución.
Asimismo, el presidente ejecutivo de Cooperativa Vega Real, Yanio Concepción, destacó el alcance territorial y social de la institución, así como el impacto económico que proyecta esta nueva edición.
“Cada crédito representa mucho más que una cifra, representa una madre que sueña, una familia que se levanta y un hogar que se construye con amor y dignidad. Porque cuando una madre avanza, avanza la familia, y cuando la familia avanza, lo hace toda la comunidad”, expresó Concepción.
Asimismo, la presidenta administradora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, Maritza López, resaltó la labor de Vega Real como una institución modelo del cooperativismo dominicano.
La Expo Feria Madre Feliz permanecerá abierta durante mayo, con proyectos de financiamiento, actividades educativas, recreación familiar y una amplia oferta de productos y servicios dirigidos a los asociados y al público en general.
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