El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) solicitó al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto de ley que extiende por dos años la entrada en vigencia de las disposiciones del artículo 31 del Código Penal relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La iniciativa, presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, fue declarada de urgencia y aprobada por el Senado de la República el pasado 21 de octubre. Sin embargo, aún está pendiente de conocimiento y aprobación en la Cámara de Diputados, así como de su posterior valoración por el Poder Ejecutivo.

Mediante comunicaciones dirigidas a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el CONEP valoró la aprobación de la iniciativa y pidió dar continuidad al trámite legislativo antes del 5 de noviembre de 2026, fecha prevista para la entrada en vigencia de estas disposiciones.

El gremio empresarial considera que la ampliación del plazo permitirá a las empresas y organizaciones adecuar sus estructuras, políticas y procedimientos internos a las nuevas exigencias legales.

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Entre las medidas que requieren implementación figuran los programas de cumplimiento, políticas de prevención, mecanismos de control interno, canales de denuncia y procedimientos de evaluación.

Asimismo, sostuvo que el tiempo adicional facilitaría la capacitación de los operadores del sistema de justicia y la definición de criterios institucionales para garantizar una aplicación uniforme y previsible de la normativa.

El CONEP también planteó la importancia de establecer criterios claros de imputación y estándares objetivos para evaluar los programas de cumplimiento, tomando en consideración la naturaleza, el tamaño, la actividad, la estructura y el nivel de riesgo de cada entidad.

En ese sentido, pidió a Ricardo de los Santos impulsar la continuidad del proyecto y su pronta remisión a la Cámara de Diputados. A Alfredo Pacheco le solicitó dar curso a la iniciativa tan pronto sea recibida en ese órgano legislativo.

La organización empresarial reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional y la promoción de una cultura de integridad y cumplimiento en el sector empresarial, además de expresar su disposición de colaborar técnicamente en la revisión e implementación de estas disposiciones.

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