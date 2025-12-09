La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), advirtió que el sector automotriz dominicano inicia 2026 con reformas fundamentales aún pendientes, tras un año centrado en sensibilizar sobre la urgencia de implementar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) y avanzar hacia estándares más limpios de combustibles.

El gremio reiteró que la puesta en marcha de la ITV no admite más retrasos, y que la licitación internacional anunciada por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), prevista para el primer trimestre de 2026, debe concretarse sin nuevas dilaciones. Resaltó que este sistema es clave para reducir accidentes de tránsito, ordenar el registro vehicular y disminuir las emisiones contaminantes.

Asimismo, Acofave destacó que durante 2025 impulsó la concientización sobre la necesidad de ejecutar un plan técnico y calendarizado para reducir el azufre en el gasoil, alineado con el estándar internacional de hasta 15 partes por millón (ppm), señalando que su postergación continúa afectando la salud pública y el medio ambiente.

En adición también, en materia ambiental, la Asociación señaló la importancia de que, previo a la entrada en vigor del reglamento de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para aceites, neumáticos, baterías y otros productos, se emitan las normas técnicas que regulen todos los talleres mecánicos, actores claves en la adecuada gestión de estos desechos.

Reafirmó su labor de acompañamiento a sus miembros para promover el cumplimiento normativo y la competencia leal en el mercado.

Finalmente, la entidad enfatizó que 2026 debe ser un año de decisiones y ejecución efectiva, para lograr el ordenamiento y el correcto registro del parque vehicular dominicano.

