El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 13 al 19 de septiembre de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación debido a la asignación del subsidio ascendente a RD$ 294.7 millones.
Pérez Fermín anunció que serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$ 12.78 por galón; el gasoil Regular en RD$ 18.30; el gasoil Óptimo en RD$ 15.12; la gasolina Regular en RD$ 10.60, y la gasolina Premium en RD$ 2.96.
Precios de los combustibles
Para la semana del 13 al 19 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:
Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.
Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.
Avtur, RD$ 198.80 por galón; sube RD$ 2.63.
Kerosene, RD$ 229.80 por galón; sube RD$ 2.10.
Fueloil #6, RD$ 156.54 por galón; sube RD$ 0.18.
Fueloil 1%S, RD$ 172.79 por galón; sube RD$ 0.11.
Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.
Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 63.98, de las publicaciones diarias del Banco Central.
