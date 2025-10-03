El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 4 al 10 de octubre de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación con la asignación de un subsidio ascendente a RD$ 255.8 millones.
De este modo, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$ 11.59 por galón; el gasoil Regular en RD$ 19.60; el gasoil Óptimo en RD$ 15.15, y la gasolina Regular en RD$ 5.57.
Precios de los combustibles
Para la semana del 4 al 10 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:
Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.
Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.
Avtur, RD$ 203.57 por galón; sube RD$ 7.57.
Kerosene, RD$ 235.50 por galón; sube RD$ 8.30.
Fueloil #6, RD$ 160.19 por galón; sube RD$ 3.70.
Fueloil 1%S, RD$ 171.14 por galón; sube RD$ 3.18.
Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.
Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 62.54, de las publicaciones diarias del Banco Central.
