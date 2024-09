Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hacer referencia de viajar a Colombia unos años atrás era sinónimo de escuchar comentarios que desmotivaban el viaje: “mejor viaja a Miami”, “vete a Nueva York”, “yo tengo un primo que pasó más trabajo que un catre viejo”.

Sin embargo, la promoción del destino, sin la necesidad de contar con visado estadounidense o Schengen, y la frecuencia de vuelos, hicieron a la nación ubicada en América del Sur un destino “barato” que conquista a los turistas dominicanos.

Además, la industria turística dominicana también siente los efectos de la afluencia de los colombianos que vacacionan en el país durante seis noches. Esto se avala en las estadísticas del Banco Central (BCRD) que establecen que Colombia es el tercer destino “emergente”, solo detrás de Estados Unidos (2,578,292) y Canadá (893,742) para Quisqueya.

Luego de Colombia se ubicaron Puerto Rico y Argentina con 226,279 y 211,528, respectivamente.

Los datos señalan que 73,971 colombianos viajaron en 2015 hacia Quisqueya, mientras que, en 2023, el monto cerró en 305,643. En 2017 fue de 97,780; en 2018 unos 105,884, 2019 con 106,366, en 2020 fue de 29,077, 2021 con 122,924, 2022 fue de 256,633.

Además de los 305,643 extranjeros que llegaron a República Dominicana de Colombia, el Ministerio de Turismo (Mitur) señala que 964 dominicanos radicados en la nación Sudamérica viajaron al país durante el año pasado, para un total de 306,608.

El 31.7 % fueron jóvenes-adultos con 21-35 años, seguidos del 27.6 % de 36-49 años, mientras que los adultos de 50 años o más representaron el 26.6 %. El 82.1 % se alojó en un hotel y 9.4 % en alojamiento privado. En tanto, el 8.5 % fue en un Airbnb.

Antioquia fue el principal estado de residencia con el 26.8 %, el 35.8 % de Cundinamarca, 9 % Valle del Cauca, 3.9 % Santander, y 4 % Bogotá. El 70.4 % llegó a través del aeropuerto de Punta Cana y el 29 % por Las Américas. En menor cantidad, el Cibao con 0.3 %, y La Isabela, 0.2 %.

Datos del Mitur señalan que el 87.3 % de los colombianos realiza turismo de ocio, frente al 6.7 % de negocios y 4.2 % que visita a amigos o parientes.

El 35.6 % de los colombianos realiza actividades por gestión propia, 31.9 % ofertadas en el hotel, 7.6 % paquete con turoperadores, 8.1 % paquete de agencia de viaje, 4.2 % internet y 12.5 % resto. Además, el 25.4 % fue hacia isla Saona, 17.5 % Zona Colonial, 15.4 % Buggies.

Dependiendo del estado colombiano y la temporada variarán los costos del trayecto. Por ejemplo, desde Bogotá hasta Las Américas, el boleto aéreo de una persona en clase económica puede costar entre US$ 200 y US$ 600.

El Mitur señaló que el 35.6 % de los colombianos encuestados dijeron que viajaron con anterioridad a Cancún, 8.3 % a Cuba, 6.4 % Costa Rica, 4.3 % Puerto Rico y 3.6 % a Jamaica.

Al consultar las estadísticas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano, Quisqueya se posiciona en el quinto lugar para vacacionar, con 32,063 salidas en 2023. Es decir, el 6.1 % del total de 523,663 salidas.

En primer lugar, se posicionó Estados Unidos, con 169,771; seguido de España con 71,437, México con 52,052 y Panamá de 45,948. Detrás de Quisqueya se ubicó Ecuador con 18,762 colombianos.

Una relación bilateral contabilizada en estadísticas

“Instagram no aguanta un viaje más a Colombia”. “Vámonos a Colombia durante este fin de semana largo”. “Mira, hay una promoción de viaje”, son comentarios que se escuchan en diferentes grupos sociales y de amigos que desean explorar América del Sur y acumular un nuevo sello de entrada en su pasaporte.

Y no es para menos, el lema “Para todo lo que quieras vivir, la respuesta es Colombia”, promociona el país para los gustos de cada extranjero no residente, lo que se evidencia en las cifras de la Cuenta Satélite de Turismo, que indican que el valor agregado de esta actividad colombiana fue de 33,263 millones de pesos colombianos, con 872,527 personas empleadas en actividades turísticas en 2023.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano indicó que la inversión extranjera directa al sector de comercio, restaurantes y hoteles presentó un incremento de 6.6 % entre 2022 y 2023, al pasar de US$ 1,542 millones a US$ 1,645 millones. Pero, los datos señalan que aún se mantienen por debajo de los niveles prepandémicos (-22.5 %), cuando en 2019 llegó a US$ 2,125 millones.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) destacó que el gasto total registrado por parte de no residentes es de US$ 1,631, siendo alimentos y bebidas donde se gasta unos US$ 377.

Un estudio de Booking sobre las tendencias de vacaciones de los turistas colombianos indica que el 68 % de estos tiene la intención de explorar destinos nuevos, mientras que el 75 % tiene planes de viajes cortos entre una y cuatro noches. Sin embargo, el costo del viaje es un factor para los colombianos, ya que el 53 % considera este aspecto de manera significativa al planificar sus viajes.

“Los viajeros están buscando experiencias que no solo les permitan disfrutar de los atractivos naturales y culturales del país, sino también contribuir positivamente a su conservación y desarrollo sostenible”, subrayan desde la Asociación Hotelera y Turística de Colombia.

En sus vacaciones de verano, el colombiano gasta en promedio 1,100,000 pesos colombianos por día, es decir, US$ 264, no obstante, dependerá del destino. En el caso de Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina indica que el gasto del turista colombiano es de US$ 69 diario, siendo el 37 % por vacaciones y ocio.

Durante 2018, el turista que llegó vía aérea gastó un total de US$ 169.3 millones con un gasto medio de US$ 1,523, mientras que el de negocios gastó US$ 1,653.

En 2018, el expresidente Iván Duque Márquez señaló que el “turismo se puede convertir en el nuevo petróleo de Colombia”. Esto se debe a que las exportaciones de los hidrocarburos se proyectaban en US$ 9,000 millones, mientras que el Banco de la República estimaba US$ 7,000 millones en turismo.

En 2018, Colombia se fijó la meta de generar US$ 6,000 millones por ingresos del turismo. En ese entonces, el Estado invirtió 1 billón 47,000 millones de pesos colombianos en la “competitividad, promoción y desarrollo de la infraestructura turística”.

Mientras, el actual jefe de Estado, Gustavo Petro definió el turismo como una solución “por lo menos de transición” que ayude a Colombia a separarse de una matriz exportadora “que en un 60 % está articulada al carbón y al petróleo”.

En 2018, presidente de Latin American Hotel & Tourism Investment Conferences, dijo que Colombia puede atraer a 10 millones de visitantes extranjeros en un período de cinco años.

Ante esto, entre enero-junio de 2024 llegaron a esa nación un total de 3,115,341 visitantes, de los cuales, 2,144,765 fueron extranjeros no residentes, 757,296 fueron colombianos residentes en el exterior y 213,280 pasajeros en cruceros.

A nivel de América Latina, el mercado de viajes y turismo se estima en US$ 58,180 millones en este año, pero para el 2019 se espera que alcance los US$ 67,910 millones, de acuerdo con el informe “Oportunidades en América Latina en el mercado de viajes”.

La región se destaca a nivel mundial con nuevos países como México, Perú, Colombia, Chile y Argentina, que realizaron inversiones y están surgiendo como nuevos actores de viajes internacionales. De hecho, la Organización Mundial de Turismo (OMT) destaca que la llegada de turistas internacionales aumentó un 7 % en la región.

Además, la OMT pronostica que América Latina recibirá 78.2 millones de turistas para 2027, cuya industria generará US$ 82,000 millones para la economía regional.