En 2015, el excanciller de República Dominicana, Andrés Navarro, y su homóloga de Colombia, María Ángela Holguín, firmaron un acuerdo para retirar el visado de turista a los ciudadanos colombianos que viajan a ambas naciones de América Latina.

La conectividad aérea influyó en el incremento de pasajeros desde Colombia hasta República Dominicana a través de líneas áreas criollas. Así lo destacó el Banco Central (BCRD) que registró 106,366 en 2019 y 305,656 en 2023, es decir, dos veces más que antes de la pandemia.

En enero del 2024, 513,379 colombianos salieron de su tierra natal. De este número, Estados Unidos (157,958), México (58,804) y España (57,374), fueron los tres destinos más preferidos por estos viajeros, representando el 53.3% del total.

Colombia entra en el “top 3” de los emisores de turistas para República Dominicana, ubicándose en el quinto lugar al reportar 28,672 colombianos que decidieron viajar a Quisqueya.

Panamá está en el cuarto lugar con 43,578, luego Ecuador (24,460), Chile (23,738), Perú (15,377), Canadá (12,427) y Brasil (7,993).

Sin embargo, a diferencia de República Dominicana, el 7 % de la población colombiana realiza viajes internos, es decir, 1.5 millones. En el tercer trimestre de 2023 cerca de 2.9 millones de personas fueron visitantes internos o excursionismo. De este monto, el 45.5 % realizaron visitas a parientes o amigos y el 45.2 % por recreación, de acuerdo con la Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT).

El gasto promedio per cápita es de 138,000 pesos colombianos por día, o US$ 35, al cambio de hoy que, según el Banco Central de la República de Colombia, es de 3,934.82 por US$ 1.

El rubro en el que más gastaron los viajeros fue en alimentos y bebidas, destinando 39,855 pesos (US$ 10.1). El renglón de alojamiento conllevó 24,624 pesos (US$ 6.2) por día. El servicio de transporte presenta una diferencia de 5,759 pesos (US$ 1.4), ya que el terrestre es de 21,697 pesos (US$ 5.5) y el aéreo de 15,938 pesos (US$ 4.0).

Hay algo cierto, el turismo de negocios o motivos profesionales tiene mayor poder adquisitivo. Así lo indican las estadísticas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, al reportar 282,504 pesos (US$ 71.7). Mientras el de recreación es de 124,745 (US$ 31.7), visita a parientes o amigos de 65,836 pesos (US$ 16.7).

El destino de bajo costo

Los vuelos directos y de bajos precios, el nulo proceso de visado y la ventaja económica que proporciona el cambio de divisas hacen posible que el dominicano vea Colombia como un destino para sus próximas vacaciones en pareja o familia, alejándose de naciones “tradicionales” o más “costosos” como Estados Unidos o viajes transatlánticos hacia Europa.

En enero del 2024 fueron a Colombia 22,335 dominicanos, un 10.4% menos que igual mes del 2023 (24,950). Entre 2021 y 2022 pasó de 5,482 a 15,698, es decir, casi tres veces más, lo que evidencia el incremento de visitantes por el establecimiento de nuevas rutas aéreas directas.

Durante el año pasado, 5,976,217 visitantes no residentes pisaron la tierra del café, un 26.6% más que los 4,721,656 del 2022 y 178% más o dos veces más que el 2021 (2,145,811). En 2020 se fijó en 1,386,617 visitantes no residentes.

De los 5.9 millones de los extranjeros que viajaron a Colombia, el 64.2% fue internacional (sin venezolanos), o sea, 3,842,499. Al contabilizar los venezolanos ascendió a 4,076,203. Pero, los venezolanos con motivo descanso y esparcimiento fueron de 233,704. Los colombianos residentes en el exterior, o la diáspora, fueron de 1,554,729. Mientras que los cruceristas totalizaron 345,285.

Desde enero hasta diciembre del 2023 se movilizaron 48.6 millones de personas por vía aérea, de las cuales 28,982,401 personas lo hicieron en vuelos nacionales regulares y 19,586,856 en vuelos internacionales regulares.

Mientras, en el primer mes del 2024 arribaron 516,702 visitantes no residentes. De esta cifra, 80,911 fueron la diáspora y 79,975 cruceristas.

Datos del Banco Central y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, muestran que en el primer semestre de 2023 el gasto promedio por turista fue de US$ 1,423, un 4% menos que los US$ 1,588 en 2022.

Valor agregado del turismo colombiano

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el valor agregado de alojamiento y servicios de comida fue de 36,432 millones de pesos, o sea, US$ 9,258.8. Solo en el trimestre octubre-diciembre fue de 9,692 millones de pesos (US$ 2,463). Además, 709,263 personas están ocupadas en actividades turísticas.

El Banco de la República de Colombia indicó que la inversión extranjera directa (IED) en comercio, restaurantes y hoteles fue de US$ 420 millones en el trimestre julio-septiembre del 2023.

Entre los últimos años, el flujo de capital extranjero se situó en US$ 2,125 millones en 2019, siendo la del mayor monto, seguido del 2015 con US$ 1,551 millones y 2022 con US$ 1,542 millones.

Según los datos de la Oficina de Estudios Económicos, en 2018 fue de US$ 1,146 millones, 2021 fue de US$ 957 millones, 2020, US$ 847 millones, 2016 con US$ 907 millones y 2017 con US$ 694 millones, siendo la de menor monto.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó que, en 2019, el sector de viajes y turismo generó US$ 566,00 millones de valor añadido, 26 millones de puestos laborales y US$ 53,350 millones de inversión.

Para el 2022, México lideró la lista con 38.3 millones de turistas, seguido de República Dominicana con 7.1 millones y Colombia con 4.4 millones. Los gigantes de América del Sur, Argentina y Brasil reportaron 3.8 millones y 3.6 millones, respectivamente.