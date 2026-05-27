César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), afirmó que el país enfrenta un momento que “se sentirá” y planteó que la discusión central debe enfocarse en si se está actuando “con la capacidad de ver más lejos sin perder el sentido de urgencia que este momento histórico requiere”.

En un mensaje dirigido al presidente, Dargam dijo estar convencido de que la República Dominicana puede responder a ese desafío, al señalar que detrás de cada actividad productiva —“de cada hotel, de cada finca, de cada fábrica, de cada comercio, de cada emprendimiento y de cada inversión”— hay un elemento que trasciende lo económico.

“Hay una decisión humana: la decisión de creer que mañana puede ser mejor que el presente”, sostuvo. Y resaltó una palabra que, a su juicio, suele subestimarse por parecer demasiado simple: esperanza.

Dargam retomó una mención previa del mandatario durante un acto en Boca Chica y subrayó que ese concepto es “fundamental”, porque, según explicó, cada empresaria y empresario realiza un “acto de esperanza” cuando decide invertir, asumir riesgos o apostar por una idea.

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“Detrás hay algo más profundo que una decisión económica: hay fe en el futuro. Y hay fe en el futuro de la República Dominicana”, expresó.

En esa línea, defendió que promover la iniciativa privada y la libertad de empresa no debe interpretarse como una defensa corporativa de un sector. “No es abogar por un sector”, afirmó, sino reconocer una capacidad social clave: generar oportunidades reales que transformen la vida de las personas.

Dargam sostuvo que cuando una sociedad logra “multiplicar esa condición millones de veces”, comienza a transformarse. A su entender, esa dinámica explica parte de lo ocurrido en el país y constituye la base para enfrentar lo que viene.

Sin embargo, advirtió que también ha cambiado la forma en que se entiende el rol de las empresas dentro de la sociedad. “Hoy sabemos que crecer no es suficiente”, dijo, y añadió que el debate debe incluir cómo se crece, con qué integridad se actúa, cuánta transparencia se sostiene al construir confianza y qué responsabilidad se asume frente al impacto de las operaciones sobre la sociedad.

Bajo ese enfoque, el vicepresidente ejecutivo del Conep indicó que la organización ha venido impulsando una visión “cada vez más alineada” con los principios de conducta empresarial responsable, a través de plataformas e iniciativas como CERV.

Finalmente, Dargam extendió una invitación directa a las empresas presentes que aún no se han sumado a ese tipo de compromisos: “dar un paso más” hacia una cultura empresarial basada en cumplimiento, integridad y transparencia, como parte de una agenda que, según remarcó, debe acompañar el crecimiento con confianza y responsabilidad.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más