El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, desarrollará del 3 al 6 de noviembre una agenda de trabajo en Madrid, España, con la que busca fortalecer las relaciones económicas y de cooperación entre ambos países, promover nuevas oportunidades de inversión y consolidar la participación dominicana en los espacios de diálogo y concertación iberoamericanos.

El canciller acompaña al presidente Luis Abinader en las actividades oficiales de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará el 4 y 5 de noviembre; así como en encuentros empresariales y reuniones bilaterales con mandatarios y representantes de organismos internacionales.

Bisonó también participará en la apertura de la Semana Dominicana en España, iniciativa que reúne a representantes de los sectores público y privado para promover el intercambio comercial, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de negocios entre ambas naciones, aprovechando los estrechos vínculos económicos, históricos y culturales existentes.

El ministro participará en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la XXX Cumbre Iberoamericana y en el diálogo con los Observadores Asociados y Consultivos de la Conferencia Iberoamericana, espacios destinados a fortalecer la concertación política y promover iniciativas de cooperación en áreas como la movilidad académica, la protección social, la transformación digital y la reducción del riesgo de desastres.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La agenda también contempla su participación, junto al presidente Abinader, en una entrega especial del reconocimiento “INDEX Somos Todos”, dedicado a dominicanos destacados en el exterior; y visitar la nueva sede de ONU Turismo en Madrid.

Esta visita a España forma parte de los esfuerzos para impulsar una diplomacia económica orientada a atraer inversiones, ampliar los mercados para los productos dominicanos y establecer alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo nacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más