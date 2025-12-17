El Directorio de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– aprobó dos nuevas operaciones a favor de República Dominicana, que suman US$ 566 millones, orientados a potenciar la seguridad hídrica del Gran Santo Domingo y modernizar el sistema penitenciario.

Las iniciativas responden a prioridades nacionales estratégicas y mejorarán la calidad de vida de millones de dominicanos.

La primera operación es un financiamiento por hasta US$ 300 millones para el Proyecto de Acueducto Presa Hatillo–Santo Domingo, que permitirá construir infraestructura para captación, conducción, potabilización y distribución de agua potable desde el embalse de El Hatillo hacia la capital.

El proyecto ejecutado por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), amplía la oferta de agua a la ciudad en 5 m³/lo que permitirá aumentar la continuidad, fortalecer la gobernanza, la gestión integrada y sostenibilidad del recurso hídrico.

Se trata de la mayor intervención de agua para el Gran Santo Domingo, alineada con la Estrategia País de República Dominicana, y beneficiará a alrededor de 2.7 millones de habitantes.

La segunda operación aprobada corresponde al Programa de Reforma y Modernización del Sistema Penitenciario, ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones con un financiamiento de US$ 266 millones.

El programa busca reducir la reincidencia y promover la reinserción social efectiva de Personas Privadas de Libertad mediante la construcción y adecuación de Centros de Corrección y Rehabilitación dignos, seguros y orientados a la rehabilitación.

“Estas dos operaciones están alineadas con nuestra Estrategia País recientemente entregada al Gobierno y apoyan sectores determinantes para la competitividad y el bienestar, como seguridad y agua y saneamiento, que impactan directamente en la calidad de vida de los dominicanos y fortalecen las condiciones para crecimiento sostenible,” destacó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Con estas aprobaciones, CAF reafirma su rol como aliado de República Dominicana para avanzar hacia una agenda de inversión social, productiva y climática que potencie el desarrollo inclusivo y resiliente del país.

