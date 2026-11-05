El Banco Popular Dominicano ocupó por cuarto año consecutivo el primer lugar entre las empresas con mejor reputación corporativa de República Dominicana, según el ranking Merco Empresas 2026, en el que obtuvo una puntuación de 10,000 puntos.

La entidad también encabezó el ranking Merco Responsabilidad 2026, con la misma puntuación, y obtuvo el primer lugar entre las instituciones del sector bancario nacional.

Esta última clasificación evalúa la percepción sobre el desempeño de las empresas en materia ambiental, social y de gobernanza, así como aspectos relacionados con la sostenibilidad, el compromiso social, las prácticas laborales, la ética y el gobierno corporativo.

El estudio también reconoció al equipo de comunicación del Banco Popular como el de mejor reputación del país en su categoría, de acuerdo con las valoraciones de periodistas económicos consultados para la elaboración de los rankings.

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El presidente ejecutivo de la entidad, Christopher Paniagua, atribuyó los resultados al trabajo de sus colaboradores y a la confianza de sus clientes y otros grupos de interés.

“La reputación es fruto de un gran esfuerzo colectivo. Es la consecuencia de hacer bien las cosas cada día y de hacerlas de acuerdo con nuestros valores”, expresó.

Metodología de evaluación

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) es una herramienta de evaluación que utiliza una metodología multifuente, basada en las valoraciones de distintos grupos de interés, indicadores empresariales y análisis de reputación digital.

Para elaborar su clasificación de 2026, la organización realizó alrededor de 1,700 encuestas a directivos de grandes empresas, expertos de distintas áreas y consumidores. También analizó más de 60,000 menciones digitales.

El proceso y sus resultados fueron sometidos a una auditoría independiente de KPMG Asesores, conforme a la norma internacional ISAE 3000 (revisada).

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