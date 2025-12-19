La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) informó este jueves que la producción nacional de pollos de engorde para este mes alcanza los 24.7 millones de unidades, volumen que permite cubrir la demanda prevista y el abastecimiento del mercado durante la temporada de mayor consumo del año como lo es Navidad y Año Nuevo.

La entidad destacó en una nota que, como respuesta al incremento de la demanda propio de la celebración de la Nochebuena, en las próximas dos semanas la oferta nacional se elevará a un promedio de 850,000 pollos diarios colocados en el mercado de pollo vivo, lo que representa un aumento aproximado del 22 % en la disponibilidad.

En cuanto a los precios a puerta de granja, la ADA explicó que los productores afiliados, que representan más del 80 % de la producción nacional, mantienen un precio promedio de 48 pesos por libra.

Mientras que en los más de 150 puntos de venta populares distribuidos a nivel nacional y gestionados por miembros de la asociación, el pollo procesado caliente se comercializa alrededor de 72 pesos por libra.

La ADA recordó que el sistema de distribución del pollo vivo en República Dominicana funciona como una amplia cadena de confianza, en la que intervienen hasta cinco actores distintos, desde la granja hasta el consumidor final.

En ese proceso, señaló, pueden producirse distorsiones de carácter especulativo que no son atribuidas directamente ni a los productores ni a las autoridades del sector, pero que sí pueden incidir en el precio final al consumidor.

La Asociación Dominicana de Avicultura reiteró su compromiso con la estabilidad de la producción, la "transparencia" del mercado y la seguridad alimentaria del país, al tiempo que hizo un llamado a todos los actores de la cadena de comercialización a actuar con responsabilidad, especialmente en una época de alto consumo para las familias dominicanas.